El pressupost de la Diputació de Girona destina més recursos a l'habitatge i l'emergència climàtica

La Diputació de Girona comptarà amb un pressupost de 149 milions d'euros de cara al 2020, en què destaquen els augments de partides dedicades a l'habitatge i a l'emergència climàtica.Concretament, hi haurà un increment d'uns 400.000 euros en ajudes socials, tal com ha detallat aquest matí el president de la institució, Miquel Noguer.El vicepresident d'Hisenda, Pau Presas, ha destacat que els ajuntaments "disposaran de 2,2 milions d'euros en la creació d'un parc públic i a la promoció l'habitatge social". Per altra banda, la partida dedicada a combatre l'emergència climàtica també augmenta en mig milió més respecte el 2019.Miquel Noguer ha destacat que tot i teniu un augment del 6%, els pressupostos compten amb la "incertesa" de l'aportació del govern espanyol.Aquest pla econòmic serà dut demà a aprovació en un ple extraordinari a la sala de plens de l'ens supramunicipal a les 10 del matí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor