Els forats negres del català: tres àmbits on la llengua és especialment feble

Quina salut té el català? I a tot el país i en tots els camps té la mateixa? És la pregunta que intenta analitzar una sèrie de tres reportatges de dades i mapes de-consultables a continuació- en relació a una qüestió que torna a ser d'actualitat arran del qüestionament recent del model d'immersió lingüística.L'ús de la llengua per territoris, l'avenç en la transmissió com a llengua materna, i la seva preeminència en diferents àmbits -com el de la telefonia mòbil- i entre el jovent són els aspectes en què cada notícia posa la lupa i mira de desxifrar traient tot el suc a l'enquesta d'usos lingüístics.La llar, el veïnat o les amistats són els altres àmbits on la preeminència del castellà és superior.. La presència del català varia molt arreu del país, segons l'enquesta d'usos lingüístics, i en alguns territoris de l'entorn de Barcelona és força residual.

