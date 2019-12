El PSC respon a ERC: «Si no és possible fins al gener, doncs serà al gener»

"Si no és possible fins al gener, doncs serà al gener". El PSC es resigna que el govern espanyol no es formi fins a principis de 2020, després que ERC hagi dit avui que no hi podrà haver govern fins al gener. En la roda de premsa d'aquest dilluns al migdia a la seu dels socialistes catalans, el seu secretari d'Organització, Salvador Illa, ha insistit que seria "desitjable" que el govern es formés "el més aviat possible", tant per als interessos d'Espanya com també per a Catalunya. D'altra banda, Illa ha explicat que l'assistència del líder del PSOE i candidat a la presidència de la Moncloa, Pedro Sánchez, al XIV Congrés del PSC -que se celebra aquest cap de setmana a Barcelona- no està "ni confirmada ni descartada".Illa no ha concretat el lloc ni l'hora de la reunió de demà entre ERC i el PSOE a Barcelona. Segons el dirigent socialista, la trobada està pendent de tancar aquests detalls i altres temes logístics. El secretari d'Organització ha reiterat que el PSC és partidari que es formi un govern a l'Estat "progressista" i "a favor del diàleg", i "el més aviat possible". Tot i això, Illa es resigna si la formació d'aquest executiu no arriba fins al gener.El dirigent del PSC també ha replicat al Síndic de Greuges. Rafael Ribó ha apuntat aquest dilluns que un dels "dèficits" de la sanitat pública a Catalunya és que té un "sobrecost" per la gent que ve al país a intervenir-se. Illa ha dit que no comparteix aquesta tesi de "tirar pilotes fora" i "culpar els altres".D'altra banda, Illa ha presentat el cartell del XIV Congrés del PSC que se celebrarà al Palau de Congressos de Barcelona entre aquest divendres, dissabte i diumenge. "Som" és el lema del conclave, amb un cor que substitueix la lletra 'o', damunt les paraules "justícia social", "feminisme" i "ecologia".

