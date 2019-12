JxCat allunya l'abstenció a Sánchez fins que no compleixi amb «mínims democràtics»

Com cada vegada que hi ha decisions transcendentals damunt la taula, la plana major de Junts per Catalunya (JxCat) s'ha citat a Brussel·les per abordar-les amb Carles Puigdemont. La reunió, a la qual també hi ha el president de la Generalitat, Quim Torra, ha servit per tractar la investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats en una setmana en què la negociació entre ERC i el PSOE pot desencallar-se, tot i que els republicans ja adverteixen que fins l'any vinent no es tancarà res La cap de files a Madrid, Laura Borràs, ha demanat a Sánchez que plantegi una "solució política" que vagi més enllà de la investidura, i ha demanat que es compleixin uns "mínims democràtics", una manera d'allunyar l'abstenció malgrat que hi haurà nous contactes amb els socialistes aquesta setmana. Ha definit l'acord entre el PSOE i Podem com una "finestra d'oportunitat", però ha reclamat que hi hagi un "canvi" en els socialistes. "Si en l'altre costat hi hagués un canvi, estaríem disposats a trobar solucions de caràcter polític", ha destacat Borràs en el transcurs de la roda de premsa.La hipotètica inhabilitació de Torra pot arribar en els propers dies, en plena negociació a Madrid, i tindrà un impacte en la legislatura catalana. Batet, en tot cas, ha recalcat que aspiren a no avançar les eleccions, malgrat que ha admès que aquesta decisió no depèn exclusivament d'ells, en relació a la judicialització de la política. El to amb ERC ha estat mesurat, de manera que caps dels qui ha parlat ha polemitzat amb ells. "Nosaltres no parlem en aquests termes", ha dit Borràs en ser preguntada sobre si considerava una "traïció" el fet que els socis de Govern negociessin amb el PSOE.La cita també ha servit per avaluar l'escenari judicial que plana sobre Puigdemont, amb la immunitat com a eurodiputat pendent de la decisió de la justícia europea. Albert Batet, president del grup parlamentari de JxCat, ha assenyalat que si l'obté, serà "total". Preguntat explícitament en el transcurs d'una roda de premsa en la qual no hi han assistit els presidents -tal com estava previst inicialment- sobre si el líder de l'exili té intenció de tornar a Catalunya en cas d'obtenir la immunitat, ha assegurat que aquesta seria "total", amb "tots els drets i garanties"."Hi tenim esperances", ha apuntat Batet. Borràs ha indicat que Puigdemont és el candidat "permanent" de la formació a la Generalitat, i Batet ha recordat que no està suspès com a diputat al Parlament, de manera que seria elegible com a president.La trobada, a banda, ha estat marcada per la imminent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Torra pel cas del llaç groc. L'escenari més probable és que el president sigui condemnat per desobediència, la qual cosa el podria conduir cap a la inhabilitació. En tot cas, però, això no li impediria seguir exercir el càrrec de forma immediata, perquè la condemna només seria ferma després que s'esgotessin els recursos al Tribunal Suprem. En tot cas, la inhabilitació del dirigent de JxCat afegeix incertesa en l'escena política, perquè ni un avançament electoral ni una crisi de Govern -sospesada però no concretada- es poden donar per descartades.En el panorama s'hi afegeix una altra decisió judicial, en aquest cas comunitària. Es tracta del veredicte del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat parlamentària d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. L'advocat general del tribunal ja s'hi va posicionar a favor , però la seva opinió no és vinculant, de manera que el 19 de desembre tots els ulls estaran posats a Luxemburg per saber si el líder d'ERC pot ser eurodiputat. Una decisió que, de retruc, també pot impactar en el futur de Puigdemont, a qui la Junta Electoral Central (JEC) també va impedir accedir al càrrec.L'expresident, a banda, afronta tres dies abans, juntament amb Toni Comín i Lluís Puig, la vista oral per l'extradició davant la justícia belga. L'equip jurídic de Puigdemont assegura que no es resoldrà la qüestió el 16 de desembre , i que no hi haurà una decisió definitiva fins que es resolgui el cas de la immunitat parlamentària del líder de JxCat. Una immunitat que, en cas de ser adquirida, pot fer que Puigdemont explori retorns puntuals a Catalunya. La situació judicial de l'expresident és clau per veure si Torra aposta per un avançament electoral, que ha ressuscitat en les últimes jornades.La trobada a Brussel·les es produeix cinc dies abans del consell nacional del PDECat en el qual s'ha de definir la proposta d'encaix amb l'espai de JxCat . La situació es va abordar en una executiva la setmana passada, i la idea és que la formació no desaparegui definitivament. En tot cas, però, les veus de pes que integren l'espai de Puigdemont aposten per crear una única formació política que sumi totes les seves ànimes, inclosa la Crida Nacional per la República, que no amaga la seva voluntat de participar en les properes eleccions si així ho decideixen els seus associats.L'expresident tindrà bona part de la decisió final a les seves mans. El seu paper com a líder de l'espai no està en discussió, per bé que sectors del PDECat n'han qüestionat obertament les formes. La manera com s'han fet les llistes electorals en l'últim cicle ha estat una font de discussions internes , i es va voler esperar als comicis del 10-N per abordar definitivament la qüestió. A partir d'aquest dissabte, l'etern debat sobre l'encaix hauria de començar a resoldre's definitivament, segons diagnostiquen al partit.

