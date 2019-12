El Síndic diu que la sanitat catalana té un «sobrecost» per la gent que ve a intervenir-se de fora

El Síndic de Greuges no ha de ser el defensor del Govern, sinó el defensor de la ciutadania catalana i els seus drets. Hauria de rectificar. https://t.co/28t3RZsyM0 — Jéssica Albiach (@jessicaalbiach) December 9, 2019

Quién nos iba a decir que la versión sanitaria del "España nos roba" la acuñaría el Sr. Ribó, Síndic del Procés.



Se le debería caer la cara de vergüenza. https://t.co/XygpytMHAh — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) December 9, 2019

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha apuntat aquest dilluns que un dels "dèficits" de la sanitat pública a Catalunya és que té un "sobrecost" per la gent que ve a Catalunya a intervenir-se. "Un dels dèficits que té la sanitat pública catalana és que té un sobrecost amb la gent que ve a Catalunya a intervenir-se perquè hi ha hagut un model excel·lent", ha indicat en declaracions a Ser Catalunya en preguntar-li per les llistes d'espera.Davant d'aquestes declaracions diferents personalitats polítiques han reaccionat a les xarxes en contra de les parules de Ribó, com és el cas de la portaveu dels comuns al Parlament Jéssica Albiach que ha dit que el Síndic "hauria de rectificar"."Qui ens anava a dir que la versió sanitària de l''Espanya ens roba' l'encunyaria el senyor Ribó, Síndic del procés. Se li hauria de caure la vara de vergonya", ha etzibat com a reacció a aquestes paraules a través de Twitter el president del grup parlamentari de Cs, Carlos CarrizosQui també ha reaccionat és Carlos Carrizosa de Ciutadans, que també ho ha criticat:

