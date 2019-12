El PSC respon a ERC: «Si no és possible fins al gener, doncs serà al gener»

El secretari d’Organització del PSC, Salvador Illa, ha defensat que “ha d’haver un acord com abans millor” per a que es configuri un govern a Espanya, després que des d'ERC han assegurat que no hi haurà acord possible abans de gener . Tot i les exigències, el PSC es resigna que el govern espanyol no es formi fins passada aquesta datat. ​"Si no és possible fins al gener, doncs serà al gener", ha afirmat Illa .En la roda de premsa d'aquest dilluns al migdia Illa ha recordat que demà tindran una tercera trobada entre PSOE, PSC i ERC per avançar en les converses perquè es faciliti la investidura de Pedro Sánchez. Encara que no tenen marcada ni la hora ni el lloc de trobada exacte per aquesta reunió, ja que segons el secretari estan pendents de “problemes logístics”.

La bandera d'una Catalunya "unida en la diversitat"

El secretari ha destacat que són conscients de les "diferents sensibilitats" de Catalunya i ha insistit en la defensa de la bandera d'una Catalunya "unida en la diversitat" per, així, reconèixer la "pluralitat de sentiments" que hi ha entre la societat catalana.Illa ha mencionat la seva voluntat que es produeixin unes eleccions a Catalunya perquè la ciutadania esculli "un president que sigui de tots" i que pugui "encapçalar" un govern d'esquerres progressista. En aquest sentit, ha afegit que ara mateix Catalunya té un president que està "absent" i que "fa més d'activista que no de president".Per aconseguir aquest govern progressista, la formació s'ha reafirmat en la seva posició d'un partit "català, catalanista, d'esquerres i no independentista".Aquesta setmana es debat al Parlament unes proposicions de llei de Ciutadans i PP sobre la llengua, i des del Partit Popular han demanat al partit socialista que retiressin l'esmena a la totalitat.Preguntat per aquest aspecte, Illa no s'ha volgut pronunciar i ha deixat la pregunta a l'aire perquè "els companys del grup parlamentari es prenunciïn sobre els termes exactes d'aquesta esmena".