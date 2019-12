L'altra batalla de les ràdios

Mesurar les audiències de ràdio és feixuc i lent. L'Estudi General de Mitjans (EGM), basat majoritàriament en enquestes maratonianes per via telefònica, és una eina caduca, amb més cuina que xifres objectivables. És criticat obertament des del sector. Malgrat que les tres onades anuals de l'EGM continuen generant molt interès, els hàbits de consum de la ràdio estan canviant i les principals emissores del país ja competeixen pel lideratge digital.Que els joves no facin anar la rodeta del transistor, que gairebé tothom utilitzi smartphone i que les companyies telefòniques ofereixin paquets cada vegada més amplis de dades per navegar per Internet -popularment conegudes com a megues-, expliquen que RAC1 apostés per fer una nova pàgina web fa tres anys, que Catalunya Ràdio emeti programes amb vídeo -com Adolescents iCat - o que totes les emissores de primera línia ofereixin una app amb continguts en streaming.L'àmbit digital s'ha convertit en la nova batalla de les ràdios. L'EGM ja no és l'única referència per comptar oients. Ara també es consulten mensualment mesuradors de clics com ComScore o l'OJD, principals rànquings del sector. A RAC1, de fet, el control de consum digital és permanent: la pantalla de l'ordinador que consulten Basté, Om, Marquès i companyia des de l'estudi els mostra en tot moment quanta gent els està escoltant des d'Internet, ja sigui a través de l'app o la pàgina web.És en aquest àmbit on la lluita entre RAC1 i Catalunya Ràdio -que no compta amb un portal de notícies propi, ja que queda integrada amb TV3 al 324.cat- està més igualada que mai. I també és en alguns sectors d'aquest àmbit on les emissores catalanes són referents a l'Estat.L'emissora del Grup Godó manté el lideratge ferm en usuaris únics, malgrat la dinàmica a l'alça de la pública, que creix de forma clara entre el jovent. El percentatge d'oients per Internet de totes dues augmenta clarament temporada rere temporada. De fet, Catalunya Ràdio i RAC1 compten les reproduccions mensuals de continguts d'àudio -Podcast i fragments de programes- per milions. És evident que l'aposta pel digital -a Catalunya Ràdio, una croada de Saül Gordillo des que n'és director - està donant els seus fruits.Programes com Adolescents iCat, iCatKids o el Popap han disparat el consum online dels mitjans de la CCMA entre aquells que tenen entre 13 i 24 anys. De fet, segons ComScore, Catalunya Ràdio té el percentatge més alt d'audiència adolescent, per sobre de RAC1, SER, COPE i Onda Cero.L'audiència de l'emissora pública s'ha rejovenit a Internet en els últims mesos: creixen els oients que tot just estrenen majoria d'edat i disminueixen els majors de 55 anys. Una dinàmica que és inversa a RAC1, tot i que es manté líder en la resta de franges d'edat.

