Ryanair es queda a Girona

Ryanair no marxarà finalment de Girona. A canvi, això sí, d'un sensible decrement en les garanties laborals dels treballadors. L'aerolínia low cost mantindrà la base a l'aeroport de Girona després que els treballadors de la companyia a l'aeròdrom hagin acceptat passar de fixos a fixos discontinus. Els empleats afectats també estaran tres mesos a l'atur cada any.Els treballadors de Ryanair a l'aeroport de Girona que no han acceptat les noves condicions imposades per la companyia irlandesa seran acomiadats el proper 8 de gener.La companyia havia anunciat a l'agost que aquest gener tancava la seva base a Guirona i deixaria d'operar per tant des de l'aeròdrom gironí. Ryanair ha fet finalment marxa enrere, però només quan els treballadors afectats han acceptat les condicions que imposava la companyia, i que suposen una sensible rebaixa de les seves condicions laborals.Així, els treballadors que han acceptat les condicions de la companyia perdran la seva condició de fixos, i passaran a ser fixos discontinus. Això significa que treballaran 9 mesos a l'any per a la companyia, i els altres tres mesos aniran a l'atur. Els treballadors, per tant, no conservaran la seva antiguitat a cada nou contracte. "Això serà com començar de zero en una empresa nova, quan hi ha gent que hi porta 30 anys", ha lamentat la portaveu del sindicat USO a l'aerolínia, Lídia Arasanz.Els empleats afectats també seran contractats en categories inferiors a les que ocupaven fins ara. Ryanair havia avisat a l'estiu que abandonaria Girona si no s'acceptaven les seves noves condicions laborals.

