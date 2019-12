Protecció Civil activa l'alerta pel fort vent a les comarques de Tarragona

#ProteccioCivil activa en ALERTA el pla #VENTCAT per les previsions de vent fort avui sobretot a les comarques de #Tarragona https://t.co/wnEkgSfUp7 pic.twitter.com/SimvcjHSw2 — Protecció civil (@emergenciescat) December 9, 2019

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del pla Ventcat ateses les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de fort vent avui fins a la nit que afectaran sobretot a la zona de Tarragona. El fort vent també podrà afectar, tot i que amb menys incidència, a les comarques de Lleida i les Terres de l’Ebre així com les cotes altes del Pirineu i Prepirineu.Protecció Civil de la Generalitat demana especial prudència en les activitats a l’aire lliure ja sigui en zones urbanes pel risc de caiguda de branques, arbres o altres elements estructurals, com també a les zones rurals. Cal evitar aquestes zones arbrades, incloses les d'àmbit urbà, mentre bufi el vent fort a les zones afectades.A nivell preventiu, i en àmbits urbans, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent.Cal extremar les precaucions en la mobilitat a les zones on el vent bufi fort i seguir els consells del Servei Català de Trànsit.

