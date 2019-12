VÍDEOS «El violador ets tu!» a Vic

Mil gràcies a totes les que heu participat aquest diumenge a la intervenció UN VIOLADOR EN TU CAMINO de @lastesis en ple Mercat Medieval de #Vic! Ha estat espectacular! 🙌🏻💜

Us convidem a seguir participant en les convocatòries feministes que es facin a #Osona ✊🏼 pic.twitter.com/NsqGJQUDlD — Ortiga Feminista (@FeministaOrtiga) December 8, 2019

La performance El violador en tu camino ha arribat a Vic. L'acció va néixer del col·lectiu LasTesis contra la violència masclista a Xile en el marc de les protestes del novembre. Després de recórrer ciutats com Barcelona, Madrid o Londres, aquest cap de setmana es va poder veure a la capital d'Osona, durant el Mercat Medieval, a la plaça Major de Vic i de la Catedral.Les dones participants, convocades per l'Ortiga Feminista, van sorprendre els milers visitants que passejaven pels carrrers de la ciutat. Van cantar la cançó adaptada al català (per col·lectius feministes de Lleida) amb els ulls tapats amb benes. La lletra denuncia la impunitat dels violadors, així com la complicitat i l'opressió d'altres agents com jutges, mossos, polítics o religiosos.Pots veure els vídeos d'ambdues actuacions, gravades per TVBagué , a continuació:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor