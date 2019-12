ERC avisa el PSOE que no hi haurà acord possible fins al gener

[Sobre la decisió del TJUE sobre la immunitat de Junqueras]"Té un impacte en la situació política i en la capacitat negociadora i així ho hem traslladat a nivell intern"

"El possible acord serà al gener perquè el veiem difícil. No creiem que la investidura pugui ser abans de Nadal". ERC ha estat clara just abans d'encarar aquest dimarts la tercera reunió del seu equip negociador amb el PSOE per explorar una entesa per a la investidura. La secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, ha subratllat aquest dilluns que són "lluny" d'un acord perquè es puguin abstenir i que, per tant, seguiran treballant per una "sortida democràtica amb totes les garanties". Si els socialistes tenen "pressa", afirmen els d'Oriol Junqueras, el més lògic és "que es moguin".Els republicans preparen aquest dilluns el terreny perquè tant el PSOE com Podem es facin a la idea que difícilment hi haurà, com voldrien, una investidura abans de finals d'any. Vilalta ha dit sense pèls a la llengua que el calendari judicial "condiciona la totalitat de la negociació". Aquesta setmana s'ha de conèixer si el president de la Generalitat, Quim Torra, és inhabilitat. També es dirimirà si els líders empresonats són classificats com a presos de segon o tercer grau, una decisió en la qual ERC espera que no intervingui la Fiscalia per recórrer-ho.Però la setmana definitiva serà la que ve, quan es decidirà què passa amb l'euroordre de detenció de Carles Puigdemont -el dia 16- i quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea determinarà si Oriol Junqueras té o no immunitat. Vilalta ha assenyalat especialment aquesta vista com un punt d'inflexió. "Té un impacte en la situació política i en la capacitat negociadora i així ho hem traslladat a nivell intern", ha assegurat. De fet, ha afegit que si el tribunal resol que Junqueras té immunitat per haver estat escollit a les europees del passat 26 de maig, defensaran i exigiran que es respectin els seus drets "fins al final".A la reunió d'aquest dimarts, que se celebrarà a Barcelona però que encara no té lloc i hora definits, Marta Vilalta, Gabriel Rufián i Josep Maria Jové hi assistiran amb tres objectius. El primer, concretar la mesa de negociació entre Catalunya i l'Estat. El segon, demanar "respecte" per les institucions catalanes i els seus màxims representants. I, el tercer, reiterar que "no es pot negociar ni avançar amb preses". Si aquests tres objectius no es compleixen, ha dit Vilalta, a ERC "no li tremolaran les cames" en mantenir-se en el no a la investidura.Els republicans subratllen que activar la via política per resoldre el conflicte, un dels punts d'entesa amb els socialistes, passa per, més enllà de les bones paraules, "desactivar la via de la judicialització política". La portaveu del partit ha insistit que ERC no està negociant una investidura ni una nova versió del "peix al cove", sinó que el que busca és "una sortida democràtica amb totes les garanties" i que, per tant, el PSOE ha d'"evidenciar un canvi de carril". També ha recordat que aquesta mesa de negociació entre governs hauria de tenir un calendari i, per tant, tenir un principi i un final per "no eternitzar" la resolució del conflicte.

