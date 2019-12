Tornen a Catalunya mig centenar d'empreses que van marxar el 2017 i 2018

Cinquanta empreses s'han tornat a instal·lar a Catalunya entre gener i juny d'aquest any després d'haver traslladat les seves seus entre 2017 i 2018, segons el IV Informe de la situació econòmica i laboral de la PIME a Catalunya, elaborat per Fepime.En el primer semestre de 2019, 324 empreses han traslladat la seva seu social en territori català, mentre que 440 companyies han sortit de Catalunya.El saldo entre entrada i sortides continua sent negatiu, amb una pèrdua de 116 empreses, si bé les xifres disten molt de les registrades en anys anteriors. En concret, el 2018, la diferència entre l'entrada i sortida d'empreses a Catalunya es va situar en 2.303 companyies. A més d'aquest impacte "positiu", la presidenta de Fepime, Maria Helena de Felipe, ha destacat el bon comportament de les exportacions, la demografia i la contractació.L'informe assenyala també que les petites i mitjanes empreses són les que generen més ocupació a Catalunya, al voltant del 70%, i ho fan amb contractes indefinits, mentre que les micro i les petites en un 61,19%, molt per sobre de les mitjanes i les grans, que durant el sis primers mesos del 2019 han incrementat la contractació temporal en un 8% i un 7,7%%, respectivament. Malgrat això, Fepime adverteix que les pimes continuen registrant dificultats per la seva manca d'estructura, eines i recursos a l'hora d'afrontar nous reptes i canvis d'entorn. Per aquesta raó, l'increment del pes de la pime en el teixit empresarial condiciona el conjunt de l'economia.La patronal de la petita i mitjana empresa assenyala, però, les dificultats per trobar mà d’obra adequada, similar entre les pimes i les empreses grans, però les empreses més petites pateixen més per retenir el talent humà. Això es veu reflectit en l’increment de la preocupació per la manca de recursos humans amb la formació requerida per les empreses. Respecte al 2014, aquest preocupació es va incrementar un 267% en les microempreses, més d’un 343% en la petita empresa i un 335% en les empreses de més de 50 treballadors.L’accés al finançament també és una dificultat afegida: els interessos dels crèdits de menys de 250.000 € (atribuïts sobretot a les empreses més petites) continuen sent superior als de les grans empreses per més d’un 1%. Durant l'últim any, les operacions de crèdit nou a empreses van caure un -6,32% respecte a l’agost de 2018 en les operacions de menys de 250.000€; un -1% en les operacions que oscil·len entre els 250.000 i 1M€ i, per el contrari, van créixer un 35,69% en les operacions superiors al milió d’euros.

