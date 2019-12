Batalla acarnissada a l'unionisme per arreplegar els vots de Ciutadans

Dijous, Valls mantindrà una trobada amb els seus simpatitzants, que són prop de dos-cents a Barcelona i àrea metropolitana

Mentre entorn l'exprimer ministre francès s'opta per un discurs radicalment anticatalanista per atreure els vots de Cs, la Lliga s'inclina per intentar atreure el vot sobiranista decebut

L'ensorrament electoral de Ciutadans ha fet olorar sang a tots els partits que fan frontera, d'una manera o altra, amb les sigles de color taronja. Hi ha moviments de fons en el camp de l'unionisme, sobretot amb l'escenari probable d'unes eleccions catalanes properes i amb l'expectativa d'una davallada de Ciutadans a Catalunya, que ara per ara té 36 diputats al Parlament. Un pastís sucós pel qual sospiren moltes formacions polítiques en el convuls escenari actual. De moment, Inés Arrimadas intenta aturar la davallada recuperant un to més centrista a l'espera de més moviment.Els conservadors ha aconseguit confirmar la seva posició com a primera força de la dreta espanyola, que va veure perillar en les eleccions del 28-A, quan va superar Ciutadans per només nou escons. Ara, el partit que va ser liderat per Albert Rivera està reduït a deu representants i Pablo Casado intenta fer-li l'abraçada de l'os. El PP ha llançat la proposta d'una coalició amb el nom de Catalunya Suma, a la qual s'ha resistit fins ara Ciutadans. Però l'afebliment del partit taronja deixa oberta aquesta possibilitat. La iniciativa coincideix amb el que Casado intentarà al Congrés: acostar-se més a les sigles taronja i marcar més distància envers Vox, present a la mesa de la cambra.Qui ja ha iniciat els seus moviments de cara al futur immediat és Manuel Valls, exprimer ministre francès i avui regidor a Barcelona. L'intent de convertir la seva marca, Barcelona pel Canvi, en una alternativa electoral al Parlament ja ha fet les primeres passes. De moment, ja han canviat els estatuts per deixar oberta la possibilitat de concórrer a tot Catalunya i a l'Estat, i han tancat una entesa amb Centrats per Tarragona, que aplega exmilitants de Ciutadans com Pedro Sánchez, exregidor de la ciutat.Dijous vinent, Valls aplegarà els simpatitzants que s'estan acostant a ell en un acte tancat. Segons fonts del seu entorn, Barcelona pel Canvi reuneix en aquests moments prop de 200 simpatitzants a la capital i l'àrea metropolitana. El seu equip està estudiant el nom de la marca amb la qual poden concórrer a les eleccions al Parlament.Valls té com a braç dret en aquesta operació Eva Parera, regidora amb ell a Barcelona, que ha passat de ser dirigent de la desapareguda Unió a un discurs molt bel·ligerant contra el sobiranisme. Parera ha arribat a declarar recentment que el catalanisme "ha mort" i ha advocat per la "catalanitat". Tot indica que els partidaris de Valls han optat per recollir el discurs més radical de Ciutadans per mirar d'obtenir el seu capital electoral. Això sí, deixant molt clar que no volen saber res de Vox.En la manifestació constitucionalista del 6 de desembre a Barcelona, el portaveu de Valls durant la campanya municipal, Fernando Carrera, va abandonar la concentració en veure el cartell de Vox contra la llei de violència de gènere. També ho va fer Lorena Roldán, de Ciutadans.La Lliga Democràtica és una altra de les sigles sorgides del constitucionalisme més moderat i està preparant el seu congrés fundacional per al primer trimestre de l'any. La politòloga Astrid Barrio n'és la presidenta en aquesta etapa inicial. El seu vicepresident és José Nicolás de Salas, qui divendres es va despenjar amb un article molt dur contra Valls , sota el títol Insaciable políticament. L'acusava d'ambició i d'haver passat d'un discurs pretsament integrador a un altre "anticatalanista radical" amb l'objectiu tan sols d'obtenir els vots de Ciutadans.La direcció de la Lliga està formada majoritàriament per dirigents provinents de partits unionistes, com l'exeurodiputat Santi Fisas o Ricard Fernández Deu (exmembres del PP), o de perfil conservador com l'exconseller Josep Miró i Ardèvol, però aposta per un discurs catalanista moderat que eviti el frontisme. És una de les estratègies del constitucionalisme: un intent de seducció del votant catalanista, com explicava Astrid Barrio en una entrevista a NacióDigital . Una línia oposada de ple a la de Valls.El partit Constitucionalistes, creat - com va informar NacióDigital - per un col·lectiu d'exmilitants de Ciutadans crítics amb el lideratge i la línia política imposada per Albert Rivera, comença a donar els seus passos. Dirigit per José Antonio Navarro, exregidor a Canovelles, Constitucionalistes tenia fins ara implantació bàsicament al Vallès Oriental, però ara ha fet arrels a Barcelona. L'exconseller de districte de Ciutadans a Sarrià, Iván Bello, liderarà la formació a la capital. Constitucionalistes ja ha mantingut diversos contactes amb Valls.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor