Rússia, expulsada quatre anys de Jocs i mundials per dopatge

Sanció històrica per dopatge. Rússia ha estat expulsada dels Jocs Olímpics i de tots els campionats mundials que se celebraran en els propers quatre anys, després que l'Agència Mundial Antidopatge (AMA) hagi dictaminat castigar-la per manipular dades de laboratori. La decisió s'ha decidit per unanimitat pels 12 membres del comitè executiu.Els esportistes russos que demostrin que estan nets, no obstant, podran participar als campionats sota bandera internacional, però sense representar les seves federacions, és a dir, podran participar a les competicions sota bandera neutral. Això exclou també les seleccions russes.El comitè executiu de l'AMA va prendre la decisió després de concloure que Moscou havia alterat les dades de laboratori, en implantar evidències falses i eliminar arxius vinculats a proves de dopatge positives que podrien haver ajudat a identificar substàncies prohibides en els tests de sang. La decisió suposa un càstig sense precedents en la història de la lluita contra el dopatge.La decisió de l'AMA anunciada aquest dilluns ha comportat que Rússia no pugui participar com a país en els Jocs d'estiu de Tòquio (2020) i els d'hivern de Pequín (2022), així com el Mundial de futbol de 2022.A més, aquesta sanció també implica la prohibició durant quatre anys que Rússia pugui ser escollida com a seu de competicions majors, com és el cas dels Jocs o els Mundials. Ara l'agència antidopatge rusa (RUSADA) té ara 21 dies per recórrer aquesta decisió, que segurament acabarà al Tribunal d'Arbitratge Deportiu.Malgrat la prohibició de l'AMA, Rússia sí que té permís per participar a l'Eurocopa 2020, en la qual Sant Petesburg serà una de les seus, perquè la UEFA no és un esdeveniment universal i no es defineix com a "organització d'esdeveniments importants" respecte a les decisions sobre infraccions antidopatge.

