Els comuns urgeixen ERC a facilitar la investidura abans d'acabar l'any

El portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, torna a pressionar ERC perquè decideixi donar llum verda a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol abans d'acabar l'any i facilitar així un govern de coalició amb Unides Podem. Segons Mena, dilatar la investidura al 2020 "només serveix per debilitar els fonaments d'un govern progressista" i dona una oportunitat a la dreta "per reorganitzar-se"."Hem d'arribar a Nadal amb els deures fets", ha resumit el portaveu. A més, Mena ha obert la porta a què els republicans contribueixin a l'acord programàtic amb el PSOE de cara a la legislatura que es pugui obrir per "garantir la governabilitat progressista". A més, ha afegit que té "la sensació" que els socialistes també hi estarien disposats.Mena ha demanat als republicans que "deixin de jugar al pòquer" amb el president de la Generalitat, Quim Torra, perquè, segons considera, estan pendents de "quin és l'actor de govern que arrisca més o té la carta més alta". Així, ha dit que "s'ha acabat el temps de tenir Catalunya i Espanya paralitzades" i els ha emplaçat a tancar l'acord abans de Nadal i començar el 2020 "obrint una etapa d'estabilitat i progressista".El portaveu ha insistit que són optimistes perquè "la victòria" a la mesa del Congrés, on Unides Podem i PSOE tenen majoria, posa els "fonaments" d'un govern progressista.Mena ha convidat els republicans a afegir les seves propostes a un acord de govern amb el PSOE, encara que ha reconegut que el pacte tindrà "certes limitacions" i els farà "cavalcar en les contradiccions". El portaveu ha atribuït això al fet que la correlació de forces "és la que és", amb una presència molt més gran dels socialistes. Tot i això, ha assegurat que estan treballant-hi i ha afegit que el faran públic "quan puguin".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor