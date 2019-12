«El violador ets tu»: el revolucionari himne contra la violència masclista ja es canta en català

La lletra



El patriarcat és un sistema

Que ens ataca l'existència

I el nostre càstig és

La violència que NO veus.



El patriarcat és un sistema

Que ens ataca l'existència

I el nostre càstig és

La violència que JA veus.



És feminicidi,

Impunitat per a l'assassí

És la desaparició

És la violació



I la culpa no era meva

Ni d'on estava

Ni de com vestia

I la culpa no era meva

Ni d'on estava

Ni de com vestia

I la culpa no era meva

Ni d'on estava

Ni de com vestia

I la culpa no era meva

Ni d'on estava

Ni de com vestia

El violador ERES tu



El violador ETS tu

Són els Mossos

Són els jutges

És l'Estat

i el president





L'estat opressor és un mascle violador

L'estat opressor és un mascle violador



El violador ERES tu

El violador ETS tu



Ja n'estem fartes,

d'impunitat

de violacions i d'assassinats



Ara ens plantem

Al patriarcat

Amb rebel·lia i sororitat!



El violador ETS tu

El violador ETS tu

El violador ETS tu

El violador ETS tu



Una performance urbana que va néixer com un clam de protesta a Xile i que ja és un himne mundial. La revolucionària coreografia contra la violència masclista que des de fa setmanes interpreten milers i milers de dones arreu del món ja s'ha començat a estendre per les ciutats catalanes.Fa deu dies va ressonar a Barcelona i aquest diumenge més d'un centenar de dones l'han entonat a Vic . Versionada al català, El violador en el teu camí, es va sentir per primer cop enmig d'una gran expectació. Les participants, convocades pel col·lectiu l'Ortiga Feminista, van sorprendre els milers visitants que passejaven pels carrers de la ciutat coincidint amb el Mercat Medieval, la cita anual que porta més visitants a la capital d'Osona.Van cantar la cançó adaptada al català amb els ulls tapats amb benes, tal i com ha popularitzat el moviment feminista xilè:La cançó de protesta va ressonar per primer cop el 18 de novembre davant la segona comissaria de Carabiners de Xile de Valparaíso en una protesta per la violència sexual exercida per la policia. Creada pel col·lectiu feminista Les Tesis, va copsar l'atenció mediàtica pocs dies després, el 25 de novembre, amb la interpretació que van fer 2.000 xilenes amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència. El vídeo, gravat per una professora de la Universitat de Xile, va aconseguir ràpidament milions de reproduccions.Una nova protesta massiva el 28 de novembre davant de les oficines del Ministeri de la Dona i Equitat de Gènere del govern xilè per exigir la renúncia de la seva titular, Isabel Plá. Després de l'èxit del performance, el col·lectiu Les Tesis va cridar a una acció global utilitzant la seva creació.Des de llavors, la cançó ha recorregut ciutats de tot el món com Berlín, Londres, París, Nova York, Istanbul i Barcelona. Interpretada per dones de totes les edats, la posada en escena és imponent.Totes alineades i amb els ulls embenats, canten i ballen a l'uníson contra el patriarcat i les principals formes de violència cap a les dones com l'assetjament de carrer, l'abús i la violació, el femicidi, la desaparició forçada de les dones. També assenyalen els poders executius i judicials per la impunitat assenyalant-los com a còmplices dels agressors amb la frase "el violador ets tu".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor