JxCat aborda amb Torra i Puigdemont la investidura de Sánchez

Com cada vegada que hi ha decisions transcendentals damunt la taula, la plana major de Junts per Catalunya (JxCat) s'ha citat a Brussel·les per abordar-les amb Carles Puigdemont. La reunió, a la qual també hi ha el president de la Generalitat, Quim Torra, servirà per tractar la investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats en una setmana en què la negociació entre ERC i el PSOE pot desencallar-se. De moment, JxCat es manté en la negativa al president en funcions, tot i que Laura Borràs -present avui a Brussel·les- preveu tenir més contactes amb els socialistes La trobada, a banda, està marcada per la imminent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Torra pel cas del llaç groc. L'escenari més probable és que el president sigui condemnat per desobediència, la qual cosa el podria conduir cap a la inhabilitació. En tot cas, però, això no li impediria seguir exercir el càrrec de forma immediata, perquè la condemna només seria ferma després que s'esgotessin els recursos al Tribunal Suprem. En tot cas, la inhabilitació del dirigent de JxCat afegeix incertesa en l'escena política, perquè ni un avançament electoral ni una crisi de Govern -sospesada però no concretada- es poden donar per descartades.En el panorama s'hi afegeix una altra decisió judicial, en aquest cas comunitària. Es tracta del veredicte del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat parlamentària d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. L'advocat general del tribunal ja s'hi va posicionar a favor , però la seva opinió no és vinculant, de manera que el 19 de desembre tots els ulls estaran posats a Luxemburg per saber si el líder d'ERC pot ser eurodiputat. Una decisió que, de retruc, també pot impactar en el futur de Puigdemont, a qui la Junta Electoral Central (JEC) també va impedir accedir al càrrec.L'expresident, a banda, afronta tres dies abans, juntament amb Toni Comín i Lluís Puig, la vista oral per l'extradició davant la justícia belga. L'equip jurídic de Puigdemont assegura que no es resoldrà la qüestió el 16 de desembre , i que no hi haurà una decisió definitiva fins que es resolgui el cas de la immunitat parlamentària del líder de JxCat. Una immunitat que, en cas de ser adquirida, pot fer que Puigdemont explori retorns puntuals a Catalunya. La situació judicial de l'expresident és clau per veure si Torra aposta per un avançament electoral, que ha ressuscitat en les últimes jornades.La trobada a Brussel·les es produeix cinc dies abans del consell nacional del PDECat en el qual s'ha de definir la proposta d'encaix amb l'espai de JxCat . La situació es va abordar en una executiva la setmana passada, i la idea és que la formació no desaparegui definitivament. En tot cas, però, les veus de pes que integren l'espai de Puigdemont aposten per crear una única formació política que sumi totes les seves ànimes, inclosa la Crida Nacional per la República, que no amaga la seva voluntat de participar en les properes eleccions si així ho decideixen els seus associats.L'expresident tindrà bona part de la decisió final a les seves mans. El seu paper com a líder de l'espai no està en discussió, per bé que sectors del PDECat n'han qüestionat obertament les formes. La manera com s'han fet les llistes electorals en l'últim cicle ha estat una font de discussions internes , i es va voler esperar als comicis del 10-N per abordar definitivament la qüestió. A partir d'aquest dissabte, l'etern debat sobre l'encaix hauria de començar a resoldre's definitivament, segons diagnostiquen al partit.

