Greta Thunberg dona veu a activistes juvenils dels països més afectats per l'escalfament

L'ecologista Greta Thunberg ha aprofitat la seva participació a la Cimera pel Clima per donar veu a la resta d'activistes juvenils d'arreu del món. En una compareixença davant dels mitjans l'activista sueca ha explicat que "nosaltres som unes privilegiades i no són les nostres històries les que han de ser escoltades, sinó les de les persones del sud global i les comunitats indígenes".

D'aquesta manera Thunberg ha remarcat que el seu "deure moral" és utilitzar l'atenció mediàtica que suscita per donar visibilitat als qui no la tenen. Així, ha volgut insistir en què l'emergència climàtica no sols afectarà als joves en un futur, sinó que "ja està afectant a moltes de persones" i que són aquestes qui han parlat avui.

Activistes juvenils de diferents indrets han parlat sobre les conseqüències que ja estan patint actualment els seus països causa de l'escalfament global, com és el cas del noi de les illes Marshall que ha explicat les inundacions que han patit recentment, o un dels representants de Filipines que ha posat de relleu l'emergència oceànica que estan patint.

