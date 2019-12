El PP català es felicita perquè la immersió «ja no és sagrada»

El PP de Catalunya es felicita perquè s'ha obert un "debat" sobre la immersió lingüística i ha assegurat que "ja no és sagrada", i ha demanat que les altres forces polítiques retirin la seva esmena a la totalitat a la proposició de llei presentada pel PP en favor d'un nou model d'"educació plurilingüe" i que es debatrà dimecres al Parlament. Fernández ha fet aquestes declaracions després de la reunió de la direcció del PP de Catalunya.Alejandro Fernández ha apel·lat especialment al PSC, que ha presentat una esmena a la totalitat a la proposició de llei dels populars. El dirigent popular ha recordat que el PSC -"un valedor de la immersió"- ha "reconegut" darrerament que el model d'immersió no és perfecte i que també el departament d'Educació va elaborar un document que reconeixia mancances en la comprensió del castellà en àrees de la Catalunya interior.La proposició de llei presentada pel PP vol modificar alguns articles de la llei d'educació per "garantir" l'aprenentatge de català, castellà i una llengua estrangera, així com "adequar el sistema educatiu català als principis constitucionals, estatutaris i a les sentències judicials que s'han produït sobre la llengua".A una pregunta dels periodistes, ha tret ferro a les declaracions de Cayetana Álvarez de Toledo en què deia que la situació política és ara "pitjor" que quan ETA actuava . El líder del PP català ha dit que "les paraules tretes de context poden generar debats que no tenen a veure amb el sentit amb què s'han volgut fer". Les paraules d'Álvarez de Toledo van desfermar una forta polseguera i han estat criticades per col·lectius i familiars de víctimes del terrorisme, entre ells Consuelo Ordóñez, germana d'un dirigent del PP basc assassinat.

