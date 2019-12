Els equips negociadors d'ERC i el PSOE es reuneixen en secret

Els republicans volen que, si el tribunal europeu resol a favor de la immunitat de Junqueras, el veredicte "tingui efectes" en la negociació

Ha estat secreta, lluny del centre de la ciutat i a poques hores de la trobada oficial. ERC i el PSOE han mantingut una trobada secreta aquest dilluns a la tarda a la seu del Consorci de la Zona Franca, segons ha avançat El Periódico de Catalunya i ha confirmat. Tot plegat quan falten poques hores perquè els equips negociadors dels dos partits es trobin de nou aquest dimarts.La trobada es produïa justament en el moment que ERC verbalitzava que Pedro Sánchez es menjarà els torrons sent encara president en funcions. Ja fa deu dies que ERC preparava el terreny per verbalitzar que no hi haurà acord possible per a la investidura fins almenys el mes de gener i ho ha certificat poques hores abans de la reunió que el PSOE hagués volgut que fos la definitiva . Els republicans ni poden ni volen que hi hagi fumata blanca abans. El calendari judicial enterboleix el polític ; i a la seu de Calàbria veuen com un punt d'inflexió en les negociacions la vista del Tribunal de Justícia de la Unió Europea per decidir sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. "Necessitem esperar", sostenen.Adriana Lastra, José Luis Ábalos i Salvador Illa acudiran, doncs, a la reunió dels equips negociadors -aquesta vegada a Barcelona- sabent que a la tercera no anirà la vençuda i que no arrencaran encara l'abstenció dels republicans. A la mateixa hora, el rei haurà activat la ronda de consultes exprés que hauria de culminar dimecres amb l'encàrrec a Sánchez de formar govern. "L'acord, si arriba, serà al gener", ha advertit la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, que aquest dilluns ha volgut aplacar qualsevol expectativa d'acord després de dies d'exhibició optimista del PSOE. Lluny, però, de dinamitar les converses, els socialistes intenten emmotllar la seva pressa a l'agenda dels republicans . "Si no és possible fins al gener, doncs serà al gener", ha respost el propi Illa.A hores d'ara, amb PP i Ciutadans demonitzant el futur govern de coalició del PSOE amb Podem, els socialistes no tenen més alternativa que la d'esperar l'abstenció del grup encapçalat per Gabriel Rufián. Sabent que la negociació s'allargarà més del que voldrien, l'objectiu dels socialistes és que es mantingui el canal de diàleg obert. De la reunió de demà voldrien sortir-se amb un altre comunicat conjunt amb avenços sobre l'"instrument" de diàleg entre governs i el compromís de seguir explorant els punts en comú. Tot i això, que la investidura es dilati inquieta especialment Podem i els comuns, que pressionen ERC perquè blindin ja una aliança que és objectiu de la dreta i dels grans poders econòmics.Però els republicans veuen massa riscos per davant en les dues pròximes setmanes com per donar per tancat a dues setmanes vista un canvi de posicionament en la investidura. Primer perquè encara són "molt lluny" d'aconseguir la mesa de negociació amb les quatre potes exigides. Però també perquè aquesta setmana s'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decideixi si inhabilita o no el president Quim Torra i, la que ve, hi ha la vista sobre l'euroordre de detenció contra Carles Puigdemont -el dia 16- i, tres dies després, la de la justícia europea sobre Junqueras. Per postres, també està el congrés d'ERC, al qual volen arribar sense turbulències afegides.La decisió sobre la immunitat de Junqueras és reconeguda com a cabdal per a la cúpula d'ERC. "Té un impacte en la situació política i en la nostra capacitat negociadora", ha admès Vilalta. I és que fonts de la direcció republicana expliquen que, en cas que el tribunal declari que Junqueras té immunitat perquè va ser escollit eurodiputat el passat 26 de maig, demanaran als socialistes que aquest veredicte "tingui efectes". Estan treballant en la concreció de quins. Fins ara, però, el PSOE ha declinat accions com, per exemple, visitar Junqueras a la presó i el líder del PSC, Miquel Iceta, s'ha desdit aquest dilluns de 'aposta per l'indult dels líders empresonats.En tot cas, ERC entén que la seva força negociadora cotitzarà a l'alça si el tribunal europeu dona la raó al seu líder. Sense anar més lluny, Vilalta ha concretat que a la reunió d'aquest dimarts no només tornaran a demanar concrecions sobre la mesa de negociació entre governs sense vetos previs, amb garanties i calendari, sinó que també exigiran "respecte" per totes les institucions catalanes i reiteraran que "no es pot negociar ni avançar" en la resolució del conflicte amb dirigents independentistes a la presó."S'han de moure. Activar la via política vol dir desactivar la via de la judicialització", ha insistit la secretària general adjunta. Que la Fiscalia no recorri, per exemple, la qualificació com a presos de segon o tercer grau que aquesta setmana ha de determinar Serveis Penitenciaris de la Generalitat entenen que seria un gest. Però des d'ERC insisteixen que no és suficient i que cal entendre que ni estan actuant sota la premisa del "peix al cove" ni estan negociant una simple investidura. Una manera de donar a entendre que no pretenen fer el paper que en el seu dia va fer Convergència fent pactes amb els governs espanyols de torn.De fet, davant la suggerència dels comuns de què s'avinguin a fer aportacions programàtiques, els republicans insisteixen que tampoc estan negociant uns pressupostos ni una estabilitat. "No hi ha presses quan del que es tracta és d'una sortida democràtica amb garanties", ha respost Vilalta.Els republicans insisteixen, però, que la decisió sobre la investidura la prendran al marge del que decideixin fer els altres grups independentistes i del risc que es precipitin unes eleccions catalanes. Junts per Catalunya (JxCat) ha analitzat la situació en una reunió amb diputats, senadors i membres del Govern a Brussel·les en presència de Carles Puigdemont i Quim Torra, que al llarg de les últimes setmanes s'han posicionat -en privat- en contra de la investidura. Cap dels dos s'ha pronunciat públicament després de la trobada, malgrat que estava previst inicialment, així que l'encarregada de fixar el posicionament ha estat la portaveu de la formació a Madrid, Laura Borràs, que ha avisat Sánchez que "difícilment" trobarà una solució per a Catalunya sense incloure-hi JxCat "Si el PSOE vol trobar solucions per a Catalunya, haurà de tenir present tots els partits independentistes", ha reivindicat Borràs, que aquesta setmana té previst tornar-se a reunir amb Adriana Lastra, portaveu parlamentària dels socialistes. La dirigent nacionalista ha ressaltat que les peticions de JxCat -acceptació de Torra i Puigdemont com a interlocutors, mediador internacional, autodeterminació, fi de la repressió- formen part d'uns "mínims democràtics" que el líder del PSOE ha d'acceptar.Com que aquests "mínims", per ara, no es compleixen, l'abstenció de JxCat segueix lluny. En tot cas, la formació de Puigdemont ha evitat polemitzar amb ERC. Borràs ha apuntat que, si els republicans faciliten la investidura de Sánchez, en cap cas ho consideraran una "traïció". Les dues formacions que integren el Govern ja van votar de forma diferent al juliol -ERC es va abstenir, JxCat va assegurar que tenia "155 raons" per posicionar-se en contra- i això no va fer descarrilar un executiu que, des de l'inici de la legislatura, ha anat exhibint una mala salut de ferro salpebrada per múltiples crisis.

