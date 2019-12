L'aposta per la música al carrer, tret destacat del festival Veus d'Olot

La Primera Nadal de l'Any va ser l'actuació que va aplegar més públic del Festival Veus 2019. Foto: Martí Albesa.

L’últim dia del Festival Veus d'Olot s’ha dedicat al públic familiar. El concert del grup Xiula ha començat aquest diumenge al migdia al Firal Petit, fet que ha permès gaudir a grans i petits d’una actuació musical en un espai obert i gratuït. De fet, l’aposta per la música al carrer ha estat un dels trets més destacats de la quarta edició del festival.De les 17 propostes de la programació de Veus, nou s’han pogut seguir a l’aire lliure, sis han estat concerts de sala (al Teatre Principal i al Torín) i s’han ofert dos tallers formatius. La qualitat dels grups ha estat l’altra característica que, un any més, ha mantingut el Veus.Més de 2.500 persones han participat de les activitats programades pel festival. La que ha tingut més assistència ha estat la Primera Nadala de l’Any, que divendres a la tarda va omplir el Firal Petit. Dos-cents escolars van pujar a l’escenari a cantar diferents nadales en un concert que va tenir com a moment culminant la interpretació amb la cantant i actriu Elena Gadel de la cançó creada pel professor de l’Escola Municipal de Música d’Olot, Albert Carbonell.L’actuació del grup familiar Xiula d’aquest diumenge al migdia i la de Seven-La Quarta Paret de dissabte al matí també han tingut una bona assistència de públic, com també els concerts del Teatre Principal i les sessions golfes al Torín. Un total de 65 persones han gaudit de la formació de Veus, que ha omplert de música molts dels espais del centre de la ciutat. El pati de l’antic Hospital, la plaça Major i altres carrers del centre s’han convertit en escenaris dels microconcerts que les corals locals han ofert dins dels quatre dies del festival de grups vocals de Catalunya.El Festival de grups vocals de Catalunya, que enguany havia arribat a la quarta edició, s'acomiada fins a una data incerta, després de l' anunci fet pel l'equip de govern municipal que l'any que ve l'Ajuntament no el podrà organitzar per causa de la retallada del pressupost.El festival Veus s’inclou en la programació d’aquests primers dies de l’ Olot Temps de Nadal . Del 6 al 8 de desembre, a la ciutat hi ha hagut la Fira de Pessebre amb parades des de davant de Sant Esteve i les diferents places fins al Carme. Ha tingut molt bona acollida el projecte “Cel de Nadal” de Lola Solanilla en què s’ha recreat un cel estrellat a la plaça Major i la proposta “Fulles ambulants”, un projecte artístic i social de Cia. Ortiga que s’ha instal·lat a la plaça del Carme.L’interès per la fira i les activitats que s’han portat a terme a Olot aquests dies ha estat el motiu que ha portat més persones a l’Oficina de Turisme, que també ha tingut un quiosc informatiu davant de l'església de Sant Esteve per a atendre totes les peticions d’informació. Aquest cap de setmana de la Puríssima, la ciutat ha ratllat la plena ocupació en els diferents establiments turístics.

