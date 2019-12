Barcelona demana que es retirin punts del carnet per circular en vehicles contaminants

El regidor de Transició Energètica i Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, ha demanat aquest dilluns a l'Estat que reguli perquè circular en vehicles contaminants no només pugui comportar una sanció, com passarà a partir del 2020 a Barcelona, sinó també la retirada de punts del carnet. En declaracions a TV3 , Badia ha indicat que per fer-ho possible, cal que el govern espanyol reguli les sancions agreujades per motius de salut. D'altra banda, també ha reconegut que el propi estudi ambiental de l'Ajuntament apunta que la Zona de Baixes Emissions no serà suficient per assolir els objectius de la UE. Badia ha recordat que estudien altres mesures, com el peatge urbà o mesures específiques amb les escoles.En aquest sentit, ha reconegut que el problema de la contaminació no se solucionarà només amb un "pla renove", i ha apel·lat Generalitat i Estat a invertir més en transport públic, especialment interurbà. El regidor ha recordat que Barcelona té tres vegades més trànsit que Londres. "Hem de reduir un 50% el vehicle que té ara mateix la ciutat, i això encara ens situaria lluny de Madrid o de Londres", ha indicat.Pel que fa al filtre per reduir l'efecte contaminador d'alguns vehicles, Badia ha subratllat que és competència de la DGT i de moment, ha dit, només s'està parlant de vehicles pesants.El govern municipal està estudiant les gairebé 2.000 al·legacions rebudes a la ZBE amb l'objectiu de no perdre "l'objecte" de l'ordenança. De moment, ha dit, ja hi ha més de 5.000 persones que han desballestat el seu cotxe i tenen transport públic gratuït.Pel que fa al canvi en les tarifes de transport públic metropolità, Badia ha defensat que l'ús de la T-10 multipersonal representa un percentatge "residual", sobretot de fora de Barcelona. "Atacar aquest 25% ens permet un guany molt important: que el turista pagui un import més adequat", ha assenyalat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor