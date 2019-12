VÍDEO La inesperada reacció de Rosalía quan un seguidor intenta robar-li l'anell

Durante o último show de Rosalía em Paris, um fã tentou arrancar seu anel enquanto ela interagia com o público e ela simplesmente tirou o anel do dedo e deu de presente para o fã. pic.twitter.com/svoGP4mfrN — ROSALÍA BRASIL 🌹 (@rosalianobr) December 5, 2019

La cantant catalana no fa més que sorprendre els seus seguidors. Després que les seves declaracions dient que el flamenc li agradava més que la pizza donéssin la volta al món, ara ho fa la seva reacció davant d'un fan que li intentava robar un anell al concert de Paris dimarts passat.Durant l'actuació Rosalía s'acosta al públic de les primeres files per saludar, i és llavors quan un dels fans li agafa la mà i intetna treurer-li un anell. En aquell moment molts s'haurien enfadat i haurien reaccionat malament. Però no és el cas de l'artista que, somrient, es treu l'anell i el regala a aquest seguidor.Com tot el que fa Rosalía, s'ha acabat fent viral a les xarxes, sent un vídeo amb moltes visualitzacions i comentaris.

