VÍDEO Nova campanya «per un Baltasar de veritat» a les cavalcades de Reis

El rei Baltasar a Roda de Ter, a Osona, l'any passat. Foto: Josep M. Montaner

L'entitat Casa nostra, casa vostra i el col·lectiu d'actors Tinta Negra han llençat la segona edició de la campanya "Per un Baltasar de veritat" que pretén que totes les cavalcades de Reis del 2020 siguin "inclusives" i "prescindeixin del betum i tinguin un rei i patges de debò". Aquest any, a més, les entitats han difós un espot publicitari on Baltasar escriu una carta a tots els ajuntaments de Catalunya per demanar-los que el deixin participar a totes les cavalcades. A l'anunci, produït per l'estudi Carmel de Barcelona, hi sona la música de The Sey Sisters cantant la nadala Silent Night.Al vídeo, Baltasar demana a tots els ajuntaments que vetllin perquè el 2020 pugui "portar la màgia" a la ciutat, perquè lamenta que l'any anterior a alguns pobles se li va fer "impossible" arribar-hi, i demana a la població que s'uneixi a la seva petició als consistoris. "Que no quedi cap cavalcada sense Baltasar de veritat", acaba.Els dos col·lectius, a més, han elaborat un mapa que registrarà tots els municipis catalans que s'hagin compromès "a prescindir de les cares embetumades" la nit de Reis. El mapa, publicat al web de Casa nostra, casa vostr a, s'anirà actualitzant a mesura que s'hi afegeixin ajuntaments.A més, els col·lectius han fet una crida a la ciutadania perquè faci piulades a Twitter etiquetant els usuaris de regidors de Cultura, Festes o Joventut o les entitats responsables de la cavalcada amb l'etiqueta #BaltasarDeVeritat i els instin a organitzar "una festa inclusiva".Els col·lectius recorden que en l'edició del 2019, 32 de les 43 capitals de comarca catalanes ja van prescindir del betum –vuit menys que l'any anterior-, i remarquen que ciutats com Girona o Reus es van sumar a la iniciativa. De fet, destaquen que, en el cas de Reus, van convidar a la carrossa un grup de persones refugiades quan viuen a la ciutat i que van arribar a Catalunya a bord de l'Open Arms.Casa nostra, casa vostra i Tinta Negra reediten la campanya per denunciar que la tradició de representar el rei Baltasar amb persones blanques pintades de negre i exagerant els trets facials és racista. "La pràctica de disfressar-se i caracteritzar-se els blancs de negres es coneix al món anglosaxó com a "blackface", és racista i té un origen colonial", expliquen. En aquest sentit, creuen que per aquest fet moltes famílies catalanes amb nens i nenes negres no poden portar-los a les cavalcades "només pel color de la seva pell".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor