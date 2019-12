«Matchday» no els va agradar... però van cobrar dos milions i mig

van presentar Matchday, un documental en el qual es veien imatges inèdites dels jugadors i el cos tècnic als vestidors i s'hi podien escoltar diàlegs gens habituals pel gran públic, va sorprendre que cap component de la plantilla -els gran protagonistes- anessin a la presentació oficial. L'acte va quedar força deslluït. I això que van cobrar per sortir-hi i estava acordat que en poguessin supervisar el contingut.-és a dir, Gerard Piqué, que n'és el president- el primer dels capítols va tenir un gran impacte . Era l'objectiu que es buscava, però van sorprendre algunes de les converses registrades com ara quan Piqué li deia a Ernesto Valverde que sortirien de festa per Nova York encara que ell no ho volgués. Li va repetir fins a cinc vegades i, com era de preveure, es va demostrar fins on arribava l'autoritat de l'entrenador i la força dels jugadors.de l'acte dels patrocinadors. Oficialment, no hi va ser per motius personals. Ell ja coneixia, però, què farien els jugadors -no hi anirien- i va estalviar-se una situació força incòmoda davant els representants de la firma japonesa Rakuten i els mitjans de comunicació convocats a la première.va procurar, com fa sempre, llançar pilotes fora. En insistir-li els periodistes, en roda de premsa, sobre si fets com aquests no eren contraproduents per la seva autoritat, va procurar sortir-se'n com va poder. Amb el seu millor somriure i cara de nen bo va preguntar al periodista en qüestió si, de jove, ell no havia desobeït mai les ordres del seu pare.i, en conseqüència, no podia opinar sobre el seu contingut i tampoc no volia que li expliquessin. "El vull analitzar amb tranquil·litat", va dir. Respecte a l'absència dels jugadors, Piqué inclòs, va manifestar que considerava que eren lliures d'anar o no a la presentació que volguessin.Els jugadors del Barça estan més que enfadats i disgustats amb Piqué, tercer capità de l'equip, ja que ell era l'encarregat de supervisar, en nom de la plantilla, el reportatge. Consideren que no ho va fer i estan molt molestos perquè hi sortien fets i comentaris que no els beneficiaven gens. Periodísticament, però, és un document de gran valor i que els socis i seguidors segur que hauran agraït molt.es van convertir en improvisats actors de forma no precisament altruista, ja que es van repartir una quantitat força important. Ni més ni menys que dos milions i mig d’euros per participar-hi. El que ignorem és si són nets o ara hauran de pagar els impostos corresponents. Sigui com sigui, però, es tracta d'un bon pessic.no hi figurava cap clàusula on s'indiqués que tenien l'obligació d'anar a la presentació. Que cap d'ells hi aparegués ja demostra que no tenien gaire curiositat per veure com havia quedat el producte que protagonitzaven. Un producte, per cert, del qual ja se'n grava la segona temporada.les preguntes sempre incòmodes dels mitjans de comunicació, als quals cada dia procuren evitar. Naturalment fan excepcions com ara quan es queixen perquè volen jugar més, com ha passat recentment amb Ivan Rakitic i Arturo Vidal. Aleshores tot són facilitats per fer-los entrevistes i reportatges.que després de passejar-se per tots els mitjans de comunicació per promocionar al màxim la seva Copa Davis a Madrid es va permetre el luxe de criticar obertament els periodistes perquè no li havien agradat els comentaris. Segons ell, havien deixat en segon pla l'aspecte esportiu durant tots els dies de la competició tenística amb els seus constants viatges d'anada i tornada a Madrid en hores intempestives en una setmana amb partits del Barça.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor