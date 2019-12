Mor el raper de 21 anys Juice Wrld en patir una convulsió

El raper de 21 anys Juice Wrld ha mort aquest diumenge després de patir una convulsió a l'aeroport de Chicago, segons informen diversos mitjans de comunicació dels Estats Units. El cantant, conegut per ser un dels nous referents de la música hip-hop, ha estat traslladat a l'hospital després de patir un atac en aterrar d'un vol procedent de California. Els metges no han pogut fer res per salvar-li la vida. Les causes de la seva mort encara no han estat determinades.Jarad Anthony Higgins, més conegut per Juice Wrld, havia encetat una carrera musical en ple apogeu després de l'èxit de la seva cançó Lucid Dreams, que el va catapultar a la fama l'any passat. Formava part de la nova generació del rap i havia completat una gira per presentar les seves millors cançons. El món de la música, sobretot la del hip-hop, s'ha mostrat commocionada per la notícia.El cantant devia el seu nom artístic a la pel·lícula Juice (1992), on el protagonista era l'actor i conegut raper Tupac Shakur, que també va morir, aquest assassinat a trets, l'any 1996. Juice Wrld és el tercer de coneguts cantants de rap joves que han mort en els últims anys en una edat molt jove: XXXTentacion i Lil Peep.

