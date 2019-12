El programa de monòlegs incendiaris que va desestimar TV3

L'autocrítica satírica i l'humor àcid és una de les benzines més inflamables de la comèdia audiovisual. Catalunya no és un territori especialment caracteritzat per una vessant humorística d'aquestes característiques però diverses iniciatives comencen a fer forat entre un públic cada vegada més ampli, transversal i dinàmic en gustos. Des de iniciatives de monòlegs com El Soterrani o L'altre Micro, passant per programes de ràdio autoproduïts com La Sotana o podcasts com Serielizados o Gent de Merda.Benzina, produït per Mediapro Studios, elevava el to de tots aquests ingredients humorístics satírics i encetava un programa de televisió de monòlegs incendiaris. El programa trencava esquemes, projectant un humor d'alta volada contra TV3... emetent-se des de la mateixa cadena pública catalana. Tot això, però, ha acabat desestimant-se. Manel Vidal (La Sotana, La Competència) i Marc Sarrats eren els responsables, guionistes i ideòlegs de la idea de programa que destil·laria Benzina.Segons expliquen a, però, la direcció de la cadena pública catalana va acabar desestimant el programa. Ells mateixos, però, afirmen que volen mantenir la idea, els col·laboradors (entre ells Joel Cockburn, Maria Rovira i Godai Garcia) i intentar emetre el programa en qualsevol altre cadena o televisió. En aquest enllaç podeu veure tot el pilot sencer.

