29 anys de l'atemptat amb cotxe bomba d'ETA a Sabadell

El 8 de desembre de 1990 és una data que porta un trist record a Sabadell. Tal dia com avui d’ara fa 29 anys, la banda terrorista ETA assassinava sis agents de la Policia espanyola de la comissaria que hi ha a la ciutat, amb un cotxe bomba quan es dirigien a la Nova Creu Alta. Els fets van consternar la ciutat.Com cada tarda de partit, els cos policial es preparava per fer el recorregut que separa la comissaria de l’estadi, on s’havia de jugar un Sabadell-Màlaga, de Segona Divisió. Vuit efectius viatjaven a l'interior de la furgoneta, que va sortir de la Gran Via, va baixar pel carrer Montseny i va girar pel carrer Ribot i Serra.A uns 500 metres de la comissaria, just a l'altura del carrer Josep Aparici, hi havia un Opel Corsa de color blanc aparcat. En el moment que el furgó va passar per la seva altura, algú des de la Gran Via va accionar l’explosiu a distància, carregat també de metralla, i va fugir fins a la C-58. La detonació es va escoltar a diversos punts de la ciutat i va provocar el trencament de vidres de diverses llars.