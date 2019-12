VÍDEO La quarta temporada de «La Casa de Papel» ja té data d'estrena

El verdadero caos no hace ruido. Aunque nosotros estamos chillando de emoción. #LCDP4 llega el 3 de abril. pic.twitter.com/Vihw1hxRft — Netflix España (@NetflixES) December 8, 2019

La quarta temporada de La Casa de Papel ja té data d'estrena. La famosa sèrie produïda per Netflix i amb major èxit internacional feta a l'estat espanyol tornarà a la plataforma el 3 d'abril. La multinacional ho ha anunciat a través del seu compte de Twitter a Espanya, amb les cares de diversos protagonistes, molts d'ells principals en les anteriors temporades.La promoció d'aquesta quarta part ensenya nous personatges que apareixeran en els nous capítols de la sèrie de més èxit produïda en espanyol. L'estrena d'aquesta quarta temporada estava prevista pel gener de 2020 però diverses qüestions han fet que es postergués fins la primavera de l'any que ve. Netflix estrenarà diverses noves temporades de les seves sèries de capçalera el pròxim any, com ara la també quarta temporada de The Crown.

