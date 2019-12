Calvet diu que per facilitar la investidura de Sánchez cal reconèixer els presos i exiliats com a interlocutors

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que la reunió de dilluns de JxCat a Brussel·les servirà per "orientar" les negociacions amb el PSOE però ha afirmat que no en sortirà el seu posicionament sobre la investidura, ja que queda "marge" per debatre'l perquè encara hi ha reunions pendents amb els socialistes.



"No estem parlant encara ni d'abstenció ni de vot a favor o en contra, estem parlant de conceptes", ha dit Calvet en una atenció als mitjans aquest diumenge a Madrid. El conseller de Territori ha dit que JxCat posa sobre la taula "la necessitat de diàleg" amb l'Estat "sense línies vermelles" -que es pugui parlar d'autodeterminació- i el reconeixement del Govern com a interlocutor així com "dels nostres líders polítics a la presó i a l'exili". També ha tornat a plantejar la necessitat d'un "relator" o "mediador" per donar "garanties que el diàleg es fa amb llums i taquígrafs".





Calvet ha dit que la reunió a Brussel·les de JxCat amb l'expresident Carles Puigdemont és "ordinària" i tractaran des de la investidura de Sánchez fins als pressupostos de Catalunya. El conseller de Territori ha afirmat que si la negociació entre partits avança i se supera la investidura, el Govern haurà d'entrar en joc en el diàleg amb una taula de negociació entre governs i és quan serà el torn de la Generalitat -i no dels partits- i "posarà sobre la taula les seves posicions i avançarem".Calvet ha dit que la reunió a Brussel·les de JxCat amb l'expresident Carles Puigdemont és "ordinària" i tractaran des de la investidura de Sánchez fins als pressupostos de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor