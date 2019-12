Álvarez de Toledo creu que «el moment polític és més difícil» ara que quan ETA matava

La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo considera que el moment polític actual és "més difícil" que quan estava ETA. Concretament ha explicat que tot i que "quan ETA matava era un moment terrible des del punt de vista humà", ara és pitjor perquè almenys abans estaven "junts PP i PSOE en el mateix bloc".En una entrevista publicada al diari El Correo , la portaveu del PP adverteix que "a Madrid no es té consciència de la profunditat i la gravetat del moviment separatista basc" i veu al lehendakari, Iñigo Urkullu, com a "un home moderat" i al PNB com "un partit seriós i d'Estat" malgrat que "no ho són".Álvarez de Toledo, que no es "fia" del PNB, critica que, "quan des de Madrid s'hiperlegitima al nacionalisme basc, s'abandona als constitucionalistes bascos", un bloc del que el PSOE s'ha "autoexclòs" per passar-se a "l'altre costat". Al seu entendre, és "dramàtica" la "traïció" dels socialistes "a la seva pròpia història i al gran pacte constitucional"."Quan ETA matava era un a moment terrible des del punt de vista humà. Era un repte brutal. Però el moment polític actual és més difícil. Insisteixo, el moment polític, però ho és precisament per això. Perquè abans estàvem junts PP i PSOE en el mateix bloc. Però s'han sortit i així ens debilita", lamenta Álvarez de Toledo.En aquesta línia, censura que el líder del PSOE Pedro Sánchez "defensi el que ell anomena plurinacionalitat" i que, a ulls de la popular, suposa "la derrota de la nació espanyola nascuda el 78". La portaveu del PP acusa Sánchez d'estar disposat "a tot amb tal de seguir a La Moncloa", de manera que, segons denuncia, s'està forjant un govern de sedició".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor