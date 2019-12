L'artista valenciana Silvia Lerín exposa el seu treball «Pell de coure»

L'artista valenciana resident a Londres Sílvia Lerín exhibirà el seu treball "Copper skin (Pell de coure)" a la Galeria Quatre de València. L'obra, que es podrà visitar del 12 de desembre al 20 de gener del 2020, es caracteritzat per introduir un concepte autobiogràfic a les seves peces que, tot i partir del llenç, adquireixen matisos escultòrics.La mostra "convida a la reflexió i està carregada de conceptes simbòlics que pretenen fer recapitular sobre els propis inicis". "És fàcil que trobem restes autobiogràfiques de l'autora però també podem trobar un poc de nosaltres mateixos, ho definiria com una pintura calcogràfica del propi ésser humà des dels seus inicis", explica des de l'organització.La pròpia Lerín explicava que el seu treball "es desenvolupa com un diari en el que les obres obres són pàgines i les sèries els capítols". Per això, aquest treball que presenta té motles connotacions del moment positiu que està vivint, destaca l'espai cultural.Silvia Lerín és va llicenciar el 1998 per la Facultat de Belles Arts de Sant Carlos el 1998 i des de llavors ha realitzat exposicions individuals, tant a Espanya com a l'estranger, destacant les realitzades a la Galeria La Nau, a València, així com a la Galeria Sophien - Edition, a Berlín. Actualment està representada a Londres per Joanna Bryant Proyects.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor