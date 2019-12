Uns 5.000 corredors participen en la cursa contra el càncer al Parc del Fòrum

La 3a edició de la Cursa AECC Barcelona en Marxa Contra el Càncer s'ha celebrat aquest diumenge al Parc del Fòrum amb la participació de prop de 5.000 corredors de totes les edats i uns 150.000 euros de recaptació. "Tenim un públic divers. Des de gent que competeix i li agrada del 'running' fins a famílies que ho veuen com una cursa popular i solidària", ha explicat la gerent de l'AECC de Barcelona, Àngela Sánchez."És important destacar que avui hi ha aquí molts corredors afectats pel càncer: familiars, supervivents i, fins i tot, gent en fase activa de la malaltia", ha puntualitzat Sánchez. És el cas de la Cristina, operada de càncer de pit fa 18 mesos i participant a la cursa de 5 quilòmetres. "He vingut per col·laborar i agrair la tasca de l'AECC. Els tractaments fan molt de dolor i l'exercici i una bona alimentació són bàsics", ha comentat la Cristina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor