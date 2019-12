Torra, sobre un nou referèndum: «Hem d'avançar, fixar un horitzó, tornar-ho a fer»

Pregunta: COM penses impedir l'oposició d'espanya?

Per Anonim 1234 el 8 de desembre de 2019 a les 13:55 0 0

Aquesta vegada no agafarem espanya desprevinguda, aquesta vegada només que algú comenci a fer la més mínima preparació per a un referendum ja el detindran, tancaran les pàgines web, etc. Què farem llavors? Quan sàpigues COM afrontar aixó, avisa. Tots volem el mateix, i els politics sempre parleu del que s'ha de fer, però mai dieu COM fer-ho amb tota espanya impedint-ho. Deixeu de dir el que s'ha de fer i comenceu a dir COM es pot aconseguir.