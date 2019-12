Mor un home en caure per un pont després de perdre l'equilibri pel pas d'un tren a Tarragona

Un home que caminava al costat de les vies ha mort en perdre l'equilibri al pas d'un tren i caure d'un pont a Garcia, a Tarragona. L'home formava part d'un grup d'excursionistes que es disposaven a iniciar una ruta senderista i que s'han incorporat erròniament per un cantó de les vies on no hi ha vorera, segons fonts del consistori han assenyalat a l'ACN.Tot i que sembla una mort accidental, els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets que han provocat que aquesta persona es precipités des del pont -uns sis metres d'altura-.El pas del tren ha desestabilitzat l'home que ha acabat caient del pont. L'accident ha provocat el tall de la C-12 al punt quilomètric 66 en els dos sentits de la marxa cap a les 9.46 hores i la circulació ha quedat restablerta cap al migdia.

