Una empresa catalana crea una planta solar que subministrarà energia equivalent a 130.000 llars al Japó

L'enginyera catalana Concom, de Cornellà de Llobregat, ha dissenyat una planta solar al Japó que genera l'energia equivalent al subministrament de 130.000 llars. Ocuparà una superfície de 35 hectàrees prop de la ciutat de Hitachi, on s'acabarà de construir durant el 2020 i es connectarà a la xarxa elèctrica de tot el país. Es tracta del projecte més gran que la companyia ha desenvolupat íntegrament i suposarà una inversió d'uns 65 milions d'euros.El parc solar dissenyat per Concom subministrarà energia a llars, empreses, indústries i botigues. En total comptarà amb una potència pic de 32 megawatts, que equivalen al subministrament de 130.000 llars. El CEO de la firma baixllobregatina, Josep Padró, ha explicat que el projecte busca fomentar les energies renovables i ha afegit que l'estació subministrarà energia que es podrà consumir en altres punts del país, "perquè no s'acumula en un punt concret, sinó que viatja a través de la xarxa fins allà on es necessita". També s'encarregarà del manteniment de la planta.Concom es va establir al Japó el 2014 amb l'obertura d'una filial i inicialment les seves oficines es van ubicar a les instal·lacions d'ACCIÓ del país nipó -l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat-. Des de llavors i fins al 2020, haurà dissenyat i desenvolupat plantes que subministraran més de 120 megawatts d'energia solar al país asiàtic.Actualment, té en cartera una quinzena de projectes nous per al 'any vinent en aquest mercat que valora en més de 17 milions d'euros.L'empresa compta amb una plantilla d'una cinquantena de persones i filials a França, Itàlia, Portugal, els Països Baixos, Hong Kong, Taiwan i Mèxic. A l'Estat té previst finalitzar el co-desenvolupament de diversos projectes d'energia fotovoltaica que sumaran un gigawatt de potència.

