El Zoo de Barcelona reintrodueix prop d'un centenar de ferrerets a Mallorca

El Zoo de Barcelona reintroduirà el proper dimarts un total de 88 ferrerets a la Serra de Tramuntana de Mallorca, el seu hàbitat natural. El ferreret és una espècie d'amfibi endèmica de l'illa de Mallorca que està en perill d'extinció i aquesta és la tercera reintroducció d'exemplars que s'han reproduït al zoo barceloní.Així s'han aconseguit en total 220 individus reproduïts. Actualment l'espècie ha passat d'estar en perill crític a catalogar-se com a vulnerable, segons la llista vermella de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN). L'alliberament dels ferrerets que s'han reproduït al zoo barceloní comptarà amb la presència del conservador del terrari, Manel Aresté.Aquesta acció s'emmarca dins de les directrius del nou model del Zoo, prenent l'eix de conservació com un dels punts de partida. D'aquesta manera es busca una gestió integrada de la biodiversitat, tant 'in situ', a l'hàbitat natural de les espècies, com ex situ, treballant per la conservació de les espècies des de les instal·lacions del zoològic.El ferreret va ser inclòs a la llista vermella de la UICN el 1982 i el 1991 es va redactar el seu pla de conservació. Un acord de col·laoració entre el Zoo de Barcelona i la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern balear va permetre que arribessin a les instal·lacions de la capital catalana 23 exemplars adults per començar a treballar en la seva reproducció. La seva reproducció va ser "espectacular", amb més de 1.500 individus nascuts, dels quals el 95% van ser reintroduïts al seu hàbitat natural.

