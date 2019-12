Rosalía ha enlluernat el Palau Sant Jordi aquest dissabte a la nit davant de milers de fans entregats a ella, que ha tornat a Barcelona per acabar un any que ha estat de glòria en el marc de la gira "El mal querer". Aquí van alguns vídeos amb els millors moments de la nit:



1.Emoció a flor de pell

Tot just després de cantar la primera cançó, la cantant no ha pogut evitar emocionar-se davant d'un públic plenament entregat. Aquest 2019 ha estat un any intens per a Rosalía, cosa que ha reconegut davant de tots els seus seguidors:"Us vull dir una cosa: Aquest ha estat el millor any de la meva vida".

