Albiach veuria com «una mala notícia» la inhabilitació de Torra «per una pancarta»

La coordinadora nacional dels comuns Jéssica Albiach, consideraria "una mala notícia" que inhabilitin al president de la Generalitat, Quim Torra, per no haver despenjat del balcó de la Generalitat la pancarta que exigia la llibertat dels presos polítics durant el període electoral. Malgrat això, Albiach també li exigeix eleccions."No seria una bona notícia que deixés de ser president perquè l'inhabilitin per una pancarta, sinó que vull que el que faci sigui convocar eleccions", ha dit en una entrevista a EuropaPress la també presidenta de Catalunya En Comú Podem al Parlament.Albiach, que rebutja judicialitzar la política i creu que penjar pancartes s'emmarca en el simbolisme, ha defensat que s'haurien de convocar eleccions si Torra fos inhabilitat, i ha criticat al seu executiu:"Aquest Govern no governa, està fracturat, no hi ha comunicació i competeix en lloc de cooperar".Així creu que la convocatòria d'unes futures eleccions catalanes "depen molt de que JxCAT ordeni el seu espai i trobi un candidat". Pel que fa a la pegunta de si ella serà la propera candidata dels comuns, ha respost que no és una decisió individual i que liderar o no una candidatura no té res a veure amb les aspiracions personals, sinó amb la responsabilitat política.

