WhatsApp tancarà els comptes que enviïn missatges massius

Whatsapp començarà a tancar aquells comptes de persones o empreses que fan servir l'aplicació per enviar missatges massius o automàtics als usuaris. Es tracta d'una mesura que l'empresa ja va anunciar el mes de juliol passat, però que no entrava en vigor fins aquest 7 de desembre.L'objectiu és lluitar contra l'spam i les cadenes de missatges, així com posar fi als comptes que utilitzen el servei més enllà de l'àmbit privat o personal, segons recull el 3/24.La companyia assegura que té mecanismes per detectar accions d'abús. Per exemple, si un compte ha estat bloquejat per molts usuaris en poc temps, o si crea grups amb gent que no té guardada a l'agenda del seu telèfon.Els criteris que seguirà l'empresa per a bloquejar els comptes serà en base a la seva política d'ús . Alguns dels motius pels quals podrien arribar a tancar el compte d'un usuari són:- Estar bloquejat per moltes persones.- Difondre missatges ofensius o enviar viurs.- Crear grups amb desconeguts, és a dir, amb gent que no tens a la teva agenda de contactes.- Infringir drets d'autor.- Robar una identitat.

