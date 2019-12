El Pallars Sobirà registra un terratrèmol de magnitud 2,5 a l'escala Richter

El Pallars Sobirà ha registrat un petit terratrèmol de magnitud 2,5 a l'escala Richter la matinada d'aquest diumenge, segons ha informat Protecció Civil. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha detectat el moviment sísmic cap a les cinc del matí, entre La Torre de Cabdella i Espot, amb una profunditat de dos kilòmetres. Protecció Civil ha informat que el sisme no ha provocat danys i que no ha estat percebut, motiu pel qual no hi ha hagut trucades al telèfon d'emergències.

