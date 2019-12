«Buñuel en el Laberinto de las Tortugas», millor pel·lícula d'animació als Premis del Cinema Europeu

Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, del director català Salvador Simó, s'ha endut el guardó a la millor pel·lícula d'animació dels Premis del Cinema Europeu, lliurats aquest dissabte a Berlín. El llargmetrage tracta sobre la relació d'amistat entre Luís Buñuel i Ramón Acín i relata el moment en el qual el pintor guanya la loteria i paga el rodatge de 'Las Hurdes' (1933), dirigida per Buñuel.Així, el cineasta retrata una de les regions més pobres i oblidades d'Espanya. En rebre el premi, Simó ha assegurat que mentre que el film és una història a l'amistat, també es va acabar forjant un gran lligam entre tot l'equip, a qui ha volgut dedicar el guardó. A més, també ha volgut agrair el premi a la seva filla, que ha explicat que va ser qui, de petita, el va inspirar a "explicar històries".Simó, director de cintes animades com Tikis y Mikis (2012) o Max Adventures (2011), parteix aquesta vegada del còmic homònim de Fermín Solís. En aquesta obra el director ha optat per combinar l'animació amb escenes del mateix documental filmat per Buñuel.Qui també ha triomfat als Premis del Cinema Europeu ha estat l'actor espanyol Antonio Banderas per la seva interpretació a 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar. Banderas, que no ha pogut assistir a l'entrega perquè tenia una actuació i l'ha seguit a distància, ha agraït a Almodóvar "l'oportunitat" que li va donar i ha assegurat que va ser "un dels moments més bonics i dolços" de la vida.La pel·lícula, que partia de nominacions com a millor pel·lícula, millor actor, millor director, millor guió i elecció del públic, s'ha acabat enduent dos dels guardons, el que premia l'actuació d'Antonio Banderas i al millor director artístic per a Antxon Gómez.Per la seva banda, The favourite, de Yorgos Lanthimos, ha guanyat el guardó a millor pel·lícula europea, millor comèdia, millor director, millor actriu per a Olivia Colman, director de fotografia per a Robbie Ryan, dissenyador de vestuari per a Sandy Powell, artista de maquillatge i perruqueria per a Nadia Stacey i editor per a Yorgos Mavropsaridis.Un dels catalans nominats aquesta nit ha estat 'Suc de Síndria', de la fotògrafa i barcelonina Irene Moray (1992), a la categoria de millor curt europeu. Encara que Moray no s'ha endut el guardó, que ha estat per The Christmas Gift, el jurat ha assegurat que és un curt "realment inspirador". La cinta parla amb una mirada esperançadora de la superació de l'abús sexual. Suc de Síndria, de Distinto Films, narra la història de la Bàrbara i el Pol durant les seves vacances. Al mig de la naturalesa, amb els seus amics, troben un espai tranquil on gaudir de la seva intimitat. Amb el suport de la seva parella, la Bàrbara anirà tancant velles ferides causades per un episodi d’abús sexual, recuperant la confiança i tornant a gaudir de la seva sexualitat.Durant la cerimònia l'Acadèmia Europea també ha anunciat la creació de la Coalició Internacional per a Cineastes en Risc, en col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema Documental d'Amsterdam i el Festival de Cinema Internacional de Rotterdam. Com han explicat, es tracta d'una organització permanent destinada al suport dels cineastes que s'enfrontin a persecució política per la seva feina. És el cas, per exemple, de l'ucraïnès Oleg Sentsov, que va ser empresonat a Rússia durant més de cinc anys i que va ser alliberat el setembre d'aquest 2019. De fet, el mateix Sentsov ha estat convidat a l'acte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor