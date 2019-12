Messi celebra la sisena Pilota d'Or amb una exhibició contra el Mallorca (5-2)

El Barça ha fet aquest dissabte els millors minuts de la temporada. Ha estat en un partit plàcid davant del Mallorca i amb una primera part que ha fet recuperar la il·lusió als aficionats després d'uns partits solventats però sense bon joc. Amb un Messi amb ganes de celebrar la seva sisena Pilota d'Or, els blaugrana s'han imposat i ja pensen en l'Inter, un partit intranscendent que servirà per acomiadar la Champions fins el febrer.El partit ha començat amb un Barça intens i ràpid. En una contra de llibre, Griezmann ha picat la pilota per marcar el primer gol després d'una assistència de Ter Stegen després d'un corner del Mallorca. La passada precisa del porter -que no és la primera que va- ha acabat amb un gran gol del francès al minut 9. Amb el pas dels minuts el Barça ha continuat dominant el joc, movent ràpid la pilota i tenint ocasions clares de gol per ampliar l'avantatge. Al minut 16, una gran rosca de Messi ha suposat el segon gol.El Barça ha fet durant la primera part dels millors minuts de la temporada, amb una pressió alta que permès als de Valverde recuperar moltes pilotes i ha impedit al Mallorca crear situacions de perill. En una gran jugada entre Sergi Roberto i Messi, la pilota ha acabat als peus de Luís Suárez que l'ha enviat al pal abans de la mitja hora de joc. En una jugada aïllada, quan el Barça dominava totalment el partit, el Mallorca ha marcat abans del minut 40. Sense pràcticament temps d'assaborir-lo, Messi ha fet el tercer dels blaugrana amb un xut precís i col·locat. Abans d'acabar la primera part, Suárez ha posat la cirereta a una gran primera part amb el quart, un golàs d'esperó.La segona part ha arrencat amb una marxa menys del Barça, que ha continuat mantenint el control total del joc. La primera ocasió clara l'ha tinguda Griezmann després d'una molt bona jugada de De Jong. En una altra acció aïllada, el Mallorca ha fet el segon de cap al minut 23 després d'una mala sortida de Ter Stegen. Els blaugrana s'han dosificat més a la segona part, que ha servit perquè reaparegués Carles Aleña, que només havia jugat 45 minuts en el primer partit de la temporada. El cinquè del Barça ha arribat de les botes de Roberto, Suárez i Messi. L'astre argentí ha fet el tercer gol per rubricar la seva exhibició. 5 a 2 i els blaugrana mantenen el lideratge empatats a punts amb el Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor