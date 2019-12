VÍDEO Messi ofereix la seva sisena Pilota d'Or al Camp Nou

Leo Messi's kids bring out his 6th Ballon d'Or to Camp Nou. What a moment. 😍 pic.twitter.com/PeQSRNls1O — Goal HQ (@goalhq_) December 7, 2019

FOTO. Leo Messi ofereix la 6a Pilota d’Or al Camp Nou acompanyat dels 3 fills. pic.twitter.com/xtX0csUqGk — LaTdT (@LaTdT) December 7, 2019

Leo Messi ha estat el gran protagonista de la prèvia del partit. L'argentí ha ofert al públic la sisena Pilota d'Or de la seva carrera, que va rebre dilluns. L'afició ha ovacionat l'astre argentí com a millor jugador de la història del futbol. Messi s'ha fotografiat amb els seus tres fills i el trofeu, tot just abans de començar el partit contra el Mallorca.Messi va guanyar la seva primera Pilota d'Or el 2009, pocs mesos després de conquerir Roma contra el Manchester United. Els propers tres anys (2010 -compartint podi amb Xavi i Iniesta-, 2011, 2012) va tornar a guanyar-la, convertint-se així en l'únic futbolista en fer-ho quatre temporades consecutives. Va tornar a ser coronat com el millor jugador del planeta el 2015 després de guanyar la cinquena Champions a Berlín, amb Luis Enrique i escudat per Luis Suárez i Neymar.

