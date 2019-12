El cos trobat en un cotxe a Sils és el del noi de 20 anys que va desaparèixer divendres

Els Mossos d'Esquadra han confirmat aque el cos d'un jove trobat aquest matí en un cotxe a Sils és el del noi de vint anys que va desaparèixer la matinada de divendres. Els equips d'emergències han localitzat el vehicle del jove enfonsat un metre i mig, amb portes i finestres tancades, i ha estat necessari que una grua de gran tonatge el remolqués.Un cop fora s'ha comprovat que a l'interior hi havia un cos. El dispositiu de recerca es va posar en marxa aquest divendres després que un amic seu truqués als serveis d'emergències a les quatre de la matinada per alertar que el jove li havia dit que estava conduint amb dificultats en paral·lel a la sèquia quan tornava d'una festa.Les tasques de recerca del jove s'han reprès aquest dissabte al matí, després que ahir els equips de rescat el busquessin durant tot el dia. La zona estava molt enfangada per les fortes pluges dels últims dies. El dispositiu es va posar en marxa després que un amic del desaparegut truqués als serveis d'emergències a les quatre de la matinada de divendres per alertar que el jove li havia dit que estava conduint amb dificultats en paral·lel a la séquia.

