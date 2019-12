VÍDEOS Màxima expectació a les portes del Palau Sant Jordi per veure Rosalía

Centenars de fans de Rosalía s'apleguen des de fa hores davant les portes del Palau Sant Jordi a l'espera del primer concert dels dos que l'artista ofereix a Barcelona aquest cap de setmana. Els primers han arribat a les tres de la matinada i esperen poder estar "el més a prop possible" per veure la cantant a pocs metres, per no perdre's res de l'espectacle emmarcat en la gira de El mal querer i fins i tot per poder examinar "les ungles" de Rosalía. Per a molts serà la primera vegada que gaudeixen de l'espectacle de l'artista de Sant Esteve Sesrovires i esperen de la nit un concert "molt bèstia", tenint en compte que actua "a casa seva" i en un recinte gran, amb més de 15.000 espectadors.Els fans que fan cua, tots joves, aprofiten les hores d'espera per a jugar a cartes, acabar-se de maquillar a l'estil Rosalía –amb brillants i 'highlighter'- i també per a estudiar per als exàmens de la universitat, que alguns tenen la setmana vinent.El grup d'en Joel ha estat el primer a arribar fins a les tanques a les portes del recinte. Ells, que es declaren fans incondicionals de Rosalía, no han pogut comprar el passi "Golden" que els hauria permès estar a primera fila, però sí que esperen estar a tercera fila de la pista. "Per veure-la de més a prop i veure l'espectacle, en què estarà "con altura", expliquen els joves, fent referència a la cançó que la seva ídol interpreta amb J. Balvin.La Laia i la Carmen són "molt fans" de Rosalía i van afanyar-se a comprar les entrades quan van veure que faria un dels darrers concerts de la gira a Barcelona. Després de veure els muntatges que fa a altres països, estan convençudes que farà un concert "molt bèstia", i encara més tenint en compte que toca "a casa seva": "Ho petarà bastant", coincideixen les dues amigues, que no veuen el moment que Rosalía interpreti 'Milionària', la cançó que ha tret en català i que és la seva preferida.Una cua desordenada –tot i que amb números apuntats a les mans per assegurar l'ordre d'arribada- ha estat l'espai d'estudi de molts fans de Rosalía, a les portes dels exàmens de la universitat. La Laura té examen aquesta setmana però això no ha estat un motiu que l'hagi impedit ni anar al concert ni fer hores d'espera per assegurar que té un bon lloc per a veure l'espectacle. De fet, ha explicat que la seva amiga, Meritxell -amb qui va coordinar-se per garantir que tenien dues de les entrades que es van exhaurir en temps record- l'acompanya per a preguntar-li la lliçó.També té exàmens a la universitat l'Héctor, que aprofitarà el concert per a desconnectar de l'estudi i la cua per a repassar apunts. Per a ell, Rosalía "ha aconseguit fer una cosa que molt poca gent ha fet, que és portar el flamenc a un altre nivell i demostrar que de les barreges en surten coses bones".Enmig d'una cua de majoria adolescent hi ha una família, la de la Victòria, que ha vingut expressament des de Múrcia a Barcelona per l'idil·li que la noia, de setze anys, té per Rosalía. "Espero gaudir molt i viure i sentir en directe tot el que transmeten les seves cançons", ha argumentat. El seu pare, José, ha admès que també els "encanta" Rosalía i han aprofitat per passar el pont a la capital catalana.Aquest serà el primer concert de la gira de El mal querer que Rosalía fa a Barcelona, després d'una gira que l'ha portat pels Estats Units, Portugal, Anglaterra o Suïssa. A Barcelona ho va fer en el marc del Primavera Sound, primer bany de masses amb el públic barceloní; i, un any abans, va debutar al Sónar. Diumenge repetirà al Palau Sant Jordi i, dimarts vinent, al Wezink madrileny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor