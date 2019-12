Es dupliquen les famílies amb menors de 16 anys que reben ajudes per pobresa energètica

Les famílies amb menors de 16 anys que reben ajudes per pobresa energètica s'han duplicat entre el 2016 i el 2018 a Catalunya, quan aquesta xifra va passar de 17.798 a 34.676 persones din d'aquesta franja d'edat, com reflecteixen dades informades per àrees bàsiques de serveis socials de tot Catalunya.Així ho ha dit el conseller de Treballa, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, en una resposta parlamentaria recollida per Europa Press, i on explica que el Govern va concedir ajudes d'urgència social per subministraments a la vivenda per a 30.295 llar durant el 2018, el que va beneficiar a 105.803 persones, i representa unes 17,5% de famílies menys que l'any anterior.El 2016, les ajudes van arribar a 32.851 famílies i 84.918 beneficiaris, i el 2017 van arribar a les 36.715 famílies i els 105.454 beneficiaris, segons dades recollides en el Registre Unificat de Dades des Ens Locals (RIDE=.

