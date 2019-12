VÍDEO Com sonen els personatges de «La casa de papel» en altres idiomes?

La Casa de Papel és una de les sèries espanyoles amb més èxit internacional. Tenint en compte això, doncs, no és d'estranyar que Netflix hagi decidit doblar-la a diversos idiomes com l'anglès, el francès, l'alemany o el turc.Si us esteu preguntant com sonen els seus protagonistes en aquestes llengües, ho podeu descobrir en aquest vídeo-resum que ha fet la plataforma -alerta, que hi ha spoilers.

