Una esllavissada obliga a tallar un carril de la BP-1103 entre Marganell i el Monestir de Montserrat

Una esllavissada de roques obliga a tallar un carril de la BP-1103 entre Marganell i el Monestir de Montserrat, segons han informat Protecció Civil i el Servei Català de Trànsit (SCT). L'incident s'ha produït aquest dissabte al kilòmetre 5,1 de la via, on s'està donant pas alternatiu.Els cossos operatius estan a la zona esperant que arribi maquinària pesada per retirar les roques. Trànsit ha informat que l'incident està provocant aturades en aquest punt i ha demanat prudència als conductors.La situació s'ha normalitzat sobre 1/4 de 4 de la tarda.És el segon despreniment de roques que es produeix en tres dies a l'entorn del Montserratí després del que va tenir lloc dijous entre Castellbell i Monistrol

