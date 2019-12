El PP acusa Sánchez de «blanquejar» qui «vol destruir la Constitució»

El vicesecretari de Comunicació de la formació, Pablo Montesinos, ha acusat Pedro Sánchez de "blanquejar" a qui "vol destruir la Constitució" precisament perquè,en la commemoració del 41è aniversari de la Carta Magna, el líder socialista va avançar que les negociacions amb ERC per conformar govern anaven "bé".Montesinos, ha exigit al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que concreti quin serà "el preu" d'un hipotètic pacte amb els independentistes per facilitar un govern de coalició i ha alertat que són "qui vol destruir Espanya".Des de Málaga, Montesinos ha advertit que davant la que consideren una situació "greu", els populars exerciran "una oposició clara, ferma i responsable" basada en la defensa de la Constitució, l'Estat de dret i l'interès general.El vicesecretari de Comunicació, a més, ha apel·lat a la unitat dels partits de "centre-dreta" i ha assegurat que quan estan "dividits" qui guanya és "Sánchez i l'extrema esquerra", com creu que s'ha vist en la configuració de la Mesa del Congrés.Montesinos també s'ha referit a la Cimera pel Clima a Madrid i ha retret a les formacions d'esquerra que intentin "monopolitzar" la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, ho ha atribuït al "nerviosisme" que creu que estan patint perquè "saben que estaran molts anys sense governar" a Madrid.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor